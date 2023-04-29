 وزير الصحة الألماني ينتهي من مقترح لتقنين الحشيش - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الصحة الألماني ينتهي من مقترح لتقنين الحشيش

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر في: السبت 29 أبريل 2023 - 1:51 ص | آخر تحديث: السبت 29 أبريل 2023 - 1:51 ص

قدم وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ، أول مشروع قانون للتقنين المقرر للحشيش الترويحي، قبل الموعد النهائي الموعود به، حسبما قال متحدث باسم الوزارة.

وقبيل انتهاء الشهر يوم الجمعة، تم تقديم مشروع القانون إلى ما يسمى بالتصويت الإداري، بمعنى إنه تم إرساله إلى وزارات أخرى لمراجعته.

ولم يقدم المتحدث أي تفاصيل إضافية بشأن القانون المقترح، حيث لا يتم الكشف عن مشروعات القوانين في هذه المرحلة.

وقالت مصادر حكومية، إن مشروع القانون يركز على أركان مشروع التقنين التي قدمها المستشار الألماني أولاف شولتس قبل أسبوعين.

ووفقا لمشروع القانون، ستتم إتاحة الحشيش من خلال جمعيات خاصة، تسمى نوادي الحشيش.

ومن النقاط الأساسية، سيتم السماح بحيازة 25 جراما من المخدر وزراعة ثلاث نباتات بحد أقصى للاستخدام الشخصي.

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