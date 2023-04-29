مدبولي يرد على تقارير مؤسسات دولية تحدثت عن بطء عملية الطرح وبيع الأصول

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن هناك تقارير صدرت عن مؤسسات دولية تتحدث عن بطء في عملية الطرح وبيع الأصول وأن الدولة لا تريد التخارج بالسرعة المطلوبة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة العبور الجديدة، اليوم السبت، أن الحكومة عندما أعلنت برنامج الطروحات، فقد أوضحت في ذلك الوقت أن البرنامج سيستغرق عاما كاملا اعتبارا من مارس 2023 حتى الربع الأول من عام 2024.

ولفت إلى أن المخطط في أول ستة أشهر أن يتم الانتهاء من طرح 25% من المستهدف، مشيرا إلى مواصلة العمل في هذا المسار وفقا لمنظومة متكاملة.

ونوه بأنّ الصندوق السيادي هو المسئول عن إدارة هذه المنظومة، ويجري عملية تفاوضية مع كل الجهات الاستثمارية المختلفة لهذا الأمر، موضحا أن البنك المركزي يحضِّر مجموعة البنوك التي تم الإعلان عن أنها ستشارك في الطروحات.

وأفاد بأن هناك إجراءات إدارية وخطوات بيروقراطية وتعدد جهات المالية التي تكون مالكة لهذه الشركة، وهو ما قاد إلى إنشاء وحدة داخل مجلس الوزراء، تكون متفرغة لتيسير إجراءات عملية الطروحات.

وبحسب مدبولي، فإنّ مستشارا له سيكون متفرغا بشكل كامل لتولي تذليل كل العقبات الخاصة بعملية الطروحات ومساعدة الجهات العاملة في هذا الملف.