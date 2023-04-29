قال الجيش السوداني، اليوم السبت، إن التآمر على الدولة كان كبيرا وخططت له جهات في الداخل والخارج، لافتا إلى نجاحه في إحباط محاولة فاشلة للاستيلاء على الحكم بقوة.

وأضاف الجيش السوداني، في بيان، أن ما جرى خلال الأسبوعين الماضيين، كان محاولة فاشلة للاستيلاء على الحكم بالقوة.

وأكد البيان أن الجيش نجح في إحباط مشروع لاختطاف الدولة السودانية بكل تاريخها لصالح مشروع حكم ذاتي لشخص واحد.

وأضاف أن الجيش يعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتتمكن الشرطة وبقية أجهزة الدولة من استئناف عملها، مشيرا إلى أنه يعمل على عودة الحياة لطبيعتها بأسرع وقت ممكن.

يأتي ذلك في وقت دخل فيه الصراع الأخطر في السودان يومه الـ 14، دون أي بوادر لحل قريب.

ودفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية، برا وبحرا وجوا.

وتسببت المعارك القائمة منذ 15 أبريل الجاري، بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق تقارير لمنظمة الصحة العالمية، بمقتل المئات وإصابة آلاف آخرين.