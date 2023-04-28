أكدت قوات الدعم السريع سيطرتها المُحكمة على 90% من كامل ولاية الخرطوم، مشيرة إلى أن كافة المنافذ المؤدية إلى داخل الولاية مؤمّنة تماما بواسطة قواتها.

وفي بيان، قال الناطق الرسمي باسم القوات: "استقبلت مواقع تمركز قواتنا اليوم أعدادا كبيرة من قوات الانقلابين الذين قاموا بتسليم أنفسهم، ومن بينهم 5 ضباط برتب مختلفة، إلى جانب عدد كبير من الرتب الأخرى جار حصرهم".

وتابع بيان الدعم السريع: "شهدت معسكرات قوات الانقلابيين وفلول النظام البائد هروب العشرات تاركين خلفهم بنادقهم وزيّهم العسكري".

وذكر البيان أن قوات الدعم السريع "تصدّت لعدد من الهجمات من قوات الانقلابيين والفلول على مواقع تمركز القوات إلى جانب الهجمات المتواصلة بالطيران والمدافع في مخالفة وخرق بائن للهدنة الإنسانية حيث تعاملت قواتنا مع القوات المعتدية بحسم".

وأشارت الدعم السريع إلى أنها على صعيد مساعدة المواطنين بدأت بمساعدة فريق هندسي في معالجة مشكلة مياه بحري برفقة الفريق الهندسي إلى محطة المياه "إلا أن قوات الانقلابيين أطلقت عليهم نيران كثيفة أدت إلى تعطيل أعمال إصلاح المحطّة".

وقالت إن قواتها قامت صباح اليوم بتسهيل حركة ووصول عدد من تجار عمارة الذهب بالخرطوم إلى متاجرهم وسحب بضائعهم.

كما جدّدت قوات الدعم السريع في بيانها التزامها الكامل بالهدنة الإنسانية لفتح ممرات آمنة للمواطنين لقضاء احتياجاتهم الأساسية ولتسهيل عمليات إجلاء الرعايا الأجانب.