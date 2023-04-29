قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومقرر المحور السياسي بالحوار الوطني، إن الحرب في السودان ستنتهي لحظة إدراك الأطراف المتنازعة بأن تكلفة الاستمرار في الصراع أكثر من عوائده، وأن النتائج المترتبة على خسارة كل طرف موقعه؛ ستصبح باهظة.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «مصر جديدة» المذاع عبر قناة «ETC»، مساء الجمعة، أن إعلان انتهاء الحرب؛ يتوقف على توقيت إدراك هذه اللحظة الفارقة في عمر السودان، فضلا عن مدى إمكانية استخدام الدول العظمى الكبرى أدواتها السياسية والاقتصادية؛ كأدوات ووسائل ضغط من المجتمع الدولي لإيقاف هذه الحرب.

وأكد أن الجلوس على طاولة المفاوضات بين طرفي النزاع في السودان؛ أمر مؤكد لا شبهة فيه، مؤكدا أن جميع الحروب متى ظلت ستنتهي بمرور الوقت.

ولفت إلى أن هناك جزءًا من النخبة السودانية يعادي مصر منذ قديم الأزل، ومع ذلك فإن الدولة المصرية على مدار تاريخها تقف بقلبها مع الأشقاء؛ من أجل ازدهار السودان، مشيرا إلى تحمل مصر في كثير من الأحيان -حتى خلال لحظة الحرب الحالية- أحاديث لا تجوز أن تقال في حق دولة أخرى.

وأوضح أن مصر شعبا وقيادة لا تولي أهمية لهذه المهاترات؛ لأنها لا يمكن أن تعبر عن الشعب السوداني، مؤكدا أن مصر تثبت يومًا بعد الآخر حقيقة حبها للسودان دولة وشعب وقيادة، وتسعى جاهدة في سبيل دعم المفاوضات وإنهاء الحرب.