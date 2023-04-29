شيرين: أستعد لتصوير فيلم عن قصة حياتي

كشفت المطربة المصرية شيرين عبدالوهاب عن اتفاقها مع شبكة "نتفلكس" للإنتاج السينمائي والدرامي، لإنتاج فيلم عن حياتها، سوف تشارك فيه بتقديم شخصيتها الحقيقية، بينما تؤدي طفلة شخصيتها في مرحلة الطفولة.

وأعلنت المطربة، للصحفيين في دبي، عن استعدادها لإصدار ألبوم غنائي مميز من إنتاجها، بعد الانتهاء من بعض المشكلات الإدارية مع شركة الإنتاج السابقة.

وأكدت شيرين، أنها الآن في أفضل حالاتها، بعد تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة، مشيرة إلى أن حفلها في دبي مساء الجمعة، أكبر دليل على عودتها لجمهورها بحيويتها المعهودة وطاقتها الكاملة.

وأضافت: "عفويتي أوقعتني في كثير من الأزمات ولكن تحولت لـ"تريند" على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الأخبار لفترة طويلة".

وتحدثت المطربة المصرية عن أزمة حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها والتي تم الاستيلاء عليها مؤخرا، قائلة: "أحاول الآن استرداد حساباتي بالطرق الرسمية لتكون وسيلتي لنقل أخباري الحقيقية لجمهوري في كل أنحاء الوطن العربي".

وأعربت شيرين عن أمنيتها تقديم حفل كبير بسوريا، مضيفة "أحب كل الدول العربية وأتمنى أن يكون لي بيت في كل دولة، وأعيش كل شهر في بلد عربي مختلف".

وعلقت شيرين على واقعة سقوطها على المسرح خلال حفلها في دبي مساء الجمعة، بالقول: "هذه ضريبة صغيرة لعودتي إلى خشبة المسرح ولجمهوري الذي اشتقت إليه كثيرا"، مضيفة "أحب دبي كثيرا لأنها أول مدينة غنيت فيها خارج مصر وكانت ذكرى حلوة لا انساها" .

وكانت شيرين قد أحيت حفلا فنيا ساهرا في دبي، مساء الجمعة، وهو أول حفل يقام لها في الإمارات، بعد رحلة علاجها الأخيرة، وبعد فترة انقطاع عن الفن استمرت عدة أشهر.

وقدمت شيرين مجموعة من أبرز أغنياتها التي اشتهرت بها، وبينما كانت شيرين تتنقل بين جنبات المسرح اصطدمت بمكبر صوت وسقطت على الأرض، لكنها سرعان ما قامت بمساعدة أفراد من فرقتها، وقالت إنها أصيبت بكدمة في ساقها، لكنها تحاملت على نفسها وواصلت الغناء بصورة طبيعية.