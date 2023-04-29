قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ اليوم السبت يشهد انخفاضا في درجات الحرارة ضمن موجة تضرب البلاد خلال الأيام المقبلة.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباح الخير يا مصر" على القناة الأولى، أن البلاد تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا، تكون منخفضة ومعتدلة في درجات حرارتها، بجانب امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا على ارتفاع يتراوح بين خمسة وستة كيلومترات من سطح الأرض.



وذكرت أنّ هذا المنخفض يؤدي إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على مدار اليوم، التي تحجب جزءا من أشعة الشمس، وتساعد على الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.



وأوضحت أنّ درجة الحرارة العظمى اليوم السبت تنخفض إلى 25 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، فيما تكون على المناطق الساحلية 21 درجة مئوية، قائلة إن الطقس نهارا يكون دافئا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، مائلا للدفء على السواحل الشمالية، وبين مائل للحرارة إلى حار على محافظات شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.



ولفتت إلى نشاط ملحوظ في حركة الرياح حيث تتراوح سرعتها بين 30 و40 كيلو مترا / ساعة، يكون سائدا على أغلب محافظات الجمهورية، ما يساعد بشكل كبير على الشعور بانخفاض درجات الحرارة سواء نهارا أو ليلا.



وأفادت بأن هناك فرصا لهطول الأمطار اليوم السبت، استكمالا للأمطار التي هطلت بالأمس على محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، حيث توجد فرص لهطول أمطار خفيفة اليوم على المحافظات المطلة على البحر المتوسط وشمال الوجه البحري وهي مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد وشمال سيناء.