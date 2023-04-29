 حبس شخصين اشتركا في قتل شاب خلال مشاجرة بطنطا - بوابة الشروق
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حبس شخصين اشتركا في قتل شاب خلال مشاجرة بطنطا

علاء شبل
نشر في: السبت 29 أبريل 2023 - 6:57 م | آخر تحديث: السبت 29 أبريل 2023 - 6:57 م
قررت نيابة مركز طنطا بمحافظة الغربية، حبس متهمين، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة قتل شاب في العقد الرابع من العمر، بعد التعدي عليه بـ"مطواة" وإصابته بطعنة نافذة، إثر نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، بسبب خلافات الجيرة، بقرية شبرا النملة التابعة للمركز.

وكان اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا، يتضمن وصول هاني الحبيشي، في العقد الرابع من العمر، ومقيم بقرية شبرا النملة، بدائرة مركز شرطة طنطا، إلى مستشفى طنطا الجامعي، مصابا بطعنة نافذة، إثر مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بالأسلحة البيضاء، مع آخرين، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

وتبين من تحريات ضباط مباحث مركز شرطة طنطا، أن المشاجرة بسبب خلافات الجيرة، وتم ضبط المتهمين، ونقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتي قررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها، وأصدرت قرارها المتقدم.

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