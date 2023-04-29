باراجواي تنتخب غدا رئيسا جديدا وسط تنافس محتدم

ينتخب مواطنو باراجواي غدا رئيسا جديدا وسط منافسة انتخابية شديدة، ربما يتكبد فيها الحزب الحاكم منذ فترة طويلة هزيمة انتخابية نادرة الحدوث.



وقد خسر حزب بارتيدو كولورادو خلال 76 عاما مضت انتخابات واحدة فقط في باراجواي التي تقع في أمريكا الجنوبية.



وأظهرت الاستطلاعات الأخيرة أن وزير الخزانة السابق سانتياجو بينيا من حزب كولورادو المحافظ ومنافسه، النائب البرلماني المخضرم إفراين اليجري، من الحزب الليبرالي الراديكالي، يقفان على مستوى شعبية متقارب تماما.



ومن الممكن أن يحقق مرشح المعارضة استفادة كبيرة من مزاعم الفساد الأخيرة التي وجهت لأعضاء كبار في حزب كولورادو.



في الآونة الأخيرة، وضعت الولايات المتحدة زعيم الحزب ورئيس الدولة السابق هوراسيو كارتيس، ونائب الرئيس الحالي هوجو فيلاسكيز على قائمة العقوبات.



ومن ناحية أخرى لا يستطيع الرئيس الحالي ماريو عبده بينيتيز الترشح مرة أخرى لأسباب دستورية.



ويعتزم بينيا في حال فوزه تعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد كأولوية كبرى لسياسته.



وخلال الحملة الانتخابية أعلن مرشح المعارضة، أليجري، أنه سيتخذ إجراءات ضد الفساد وسيسعى لتحقيق التوازن الاجتماعي.



وفضلا عن ذلك يسعى أليجري إلى إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين.



حتى الآن تعد باراجواي واحدة من الدول القليلة في العالم التي تحتفظ بعلاقاتها مع تايوان.



ولطالما أراد المزارعون ذوو النفوذ في باراجواي إقامة علاقات دبلوماسية مع الصين لأنهم يعتقدون أن ذلك سيحسن فرص تصدير فول الصويا ولحوم الأبقار على سبيل المثال.



يبلغ عدد سكان باراجواي ما يقرب من سبعة ملايين نسمة، وتعد هي وبوليفيا الدولتين الوحيدتين اللتين تفتقدان إلى منفذ على البحر.



وأهم صادرات باراجواي هي فول الصويا والكهرباء ولحوم الأبقار.



وخلال جائحة كورونا هاجر العديد من معارضي التطعيم من ألمانيا إلى باراجواي.



بالإضافة إلى الانتخابات الرئاسية سيتم أيضا انتخاب مجلس الشيوخ ومجلس النواب والمحافظين يوم غد الأحد.