إزالة 25 حالة تعد على أملاك الدولة بمركز كفر سعد في دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن انطلاق المرحلة الأولى من الموجة الـ21 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ورفع درجة الاستعداد بالتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق المستهدف من تنفيذ تلك المرحلة، والتي تستمر حتى 19 مايو القادم.



وأوضحت الدكتورة منال عوض، في بيان لها اليوم السبت، أنه ومع تنفيذ حملة مكبرة في أول أيام المرحلة، تمكنت الحملة من إزالة 25 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بمركز كفر سعد، وذلك بعدد 4 حالات تابعة لولاية الإدارة العامة لصرف دمياط، و21 حالة تابعة لولاية الموارد المائية والري، بمساحة إجمالية 2795 مترًا مربعًا.



وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن هناك تعاون كبير بين كل الجهات، للتصدي لجميع صور التعديات، مشيرة إلى أنه تم توجيه الوحدات المحلية بالتعاون الحاسم مع المخالفات في المهد، والمتابعة الدورية للأراضي المستردة لمنع أي محاولات أخرى للتعدي عليها.



كما لفتت إلى أنه تم وضع خطة عمل محددة لتنفيذ المستهدف من إطلاق تلك الموجة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.



وشارك في الحملة اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام المساعد، واللواء سالم إبراهيم مساعد مدير الأمن، وبحضور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد، وممثلي الإدارة العامة للصرف والري.





