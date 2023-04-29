أمريكية مدانة في أحداث اقتحام الكونجرس تحتضن ترامب وتطالب بإعدام بنس

احتضنت امرأة قضت عقوبة بالسجن لتورطها في الهجوم على مبنى الكونجرس في 6 يناير 2021، الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في تجمع انتخابي في نيو هامبشاير، الخميس الماضي، قبل أن تقول لاحقًا إن نائب الرئيس الأمريكي السابق مايك بنس وكل عضو في الكونجرس صادق على انتخابات 2020 يجب إعدامهم.

وقالت ميكي لارسون أولسون، مؤيدة حركة كيو آنون "اليمينية المتطرفة" في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية، إن ترامب هو "الرئيس الحقيقي"، وإنها تريد أن يكون بنس في مقدمة من يتم إعدامهم.

وأضافت لارسون: "عقوبة الخيانة هي الموت حسب الدستور"، وتابعت: "أعتقد أن كل شخص، سرق صوتا من صوتنا الجماعي يستحق الموت، وليس أقل من ذلك".

وتم إلقاء القبض على لارسون بعد تسلقها سقالات في مبنى الكابيتول في 6 يناير2021، وحكم عليها بالسجن 6 أشهر في سبتمبر الماضي، وفقا لموقع "ذا هيل" الإخباري الأمريكي.

وخلال أعمال الشغب في الكابيتول، كانت ترتدي زي كابتن أمريكا، وهي تلوح بالأعلام وتقاوم جهود شرطة الكابيتول لإنزالها من السقالات، واحتاج الأمر إلى 6 ضباط لإيقافها، وقالت الشرطة إنها صرخت واعتدت على الضباط أثناء القبض عليها.

وأكدت وزارة العدل أيضا أنها وصفت الضباط بأنهم "خونة".

وأوضحت لارسون لشبكة "إن.بي.سي": "الشيء الوحيد الذي أندم عليه هو أنني لم أكن أقوى، ولم أستطع الصمود لفترة أطول".

واحتضن ترامب بعض أنصاره الذين اعتقلوا خلال هجوم السادس من يناير خلال أول تجمع انتخابي له، ضمن حملته لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة العام المقبل.

وصرح ترامب العام الماضي، بأنه سينظر "بجدية بالغة" في العفو عن المدانين بجرائم تتعلق بالتمرد إذا أعيد انتخابه.