إيمري : آمال أستون فيلا في اللعب بدوري الأبطال ربما تكون مستحيلة

وصف أوناي إيمري، المدير الفني لفريق أستون فيلا الإنجليزي، آمال فريقه في اللعب بدوري أبطال أوروبا بأنها "ربما تكون مستحيلة"، وذلك قبل مواجهة مانشستر يونايتد، منافسه على المركز الرابع بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل أستون فيلا المركز السادس، بفارق ست نقاط خلف مانشستر يونايتد، الذي يحتل آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال، ولكنه لعب مباراتين أقل من استون فيلا قبل المواجهة التي تجمعهما غدًا الأحد على ملعب أولد ترافورد.

وقال إيمري، الذي لم يخسر في آخر عشر مباريات وحقق خلالها 8 انتصارات :" آخر خطوة هي البقاء في الأماكن المؤهلة للعب في البطولات الأوروبية".

وأضاف :"استطعنا الهروب من المراكز المتأخرة، وصلنا للمراكز العشر الأولى، والآن الخطوة الأخيرة هي المراكز المؤهلة للعب في أوروبا ولكنها صعبة للغاية".

وتابغ :"لازال هناك خمس مباريات أمامنا، ولكن ليس لفرق ليفربول وبرايتون ومانشستر يونايتد (الفرق التي لديها مباريات مؤجلة)".

وأكد :"يجب أن نلعب مباراة الأحد ونستمتع بالفرصة التي توجد أمامنا". وأردف :"بالطبع، اللعب في أوروبا، قد يكون في دوري أبطال أوروبا، الدوري الأوروبي، دوري المؤتمر الأوروبي".

وأكمل :"اللعب في دوري أبطال أوروبا صعب للغاية، ربما مستحيل".

وتابع :" اللعب في الدوري الأوروبي، دوري المؤتمر الأوروبي ممكن، ولكن أيضا سيكون من الصعب للغاية التواجد في إحداهما".

وبدأ إيمري حقبته في تدريب أستون فيلا في تشرين الثاني/نوفمبر، بفوز كبير على مانشستر يونايتد 3 / 1.

وكان وقتها أستون فيلا، الذي خسر 2 / 4 أمام يونايتد في كأس الرابطة بعدها بأيام قليلة، يبتعد عن المراكز المهددة بالهبوط بنقطة واحدة وكان اللعب في البطولات الأوروبية للمرة الأولى منذ عام 2010 / 2011 يبدو غير محتمل.