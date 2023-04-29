أفاد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإعداد مسودة لعقد تعيين استشاري دولي يساعد الحكومة في عملية الطرح، بالتعاون مع بنوك الاستثمار العالمية.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة العبور الجديدة، اليوم السبت، أن هناك خطة واضحة ومفصلة تتحرك عليها الدولة في هذا المسار، ذاكرا أنّ المستهدف قبل نهاية يونيو المقبل إنجاز عمليات طرح بقيمة تتجاوز ملياري دولار من الخطة الموضوعة.



وشدد على أنّ الدولة تمضي في هذا البرنامج بقوة، وأن الدولة لن تتراجع عنه، موضحا أنّ هناك شركات أكثر يتم إدخالها في هذا البرنامج.



وتابع: «الحكومة كانت أعلنت إن فيه شركتين تابعتين للقوات المسلحة وهما وطنية وصافي.. القوات المسلحة إدت لنا عددا أكبر بكثير من الشركات بيتم تجهيزها للطرح.. أكثر من 10 شركات غير صافي ووطنية يتم تجهيزهم للطرح».



وذكر أن هناك شركات محددة جاري التفاوض عليها في الوقت الحالي، معقبا: «مش صح إننا نعلن عن التفاوض على شركة معينة.. لازم الكلام ده يتم بنوع من التحوط والسرية لتحقيق الأفضل لصالح الدولة.. وأحيانا لما بتطلع أخبار خاطئة إن الدولة ناوية تطرح حاجات معينة على طول سهم الشركة دي بينزل في الأرض».



وأشار إلى أنّ هذا الأمر يتعلق بأصول الدولة، مؤكدا أن الحكومة معنية بتعظيم الاستفادة من هذه الأصول وتحقيق أكبر عائد لها، وبالتالي يتم التحرك قدر الإمكان وفقا لأقصى درجات الحرفية لتحقيق أفضل سيناريو.