زيلينسكي يطالب بدفاعات جوية أفضل بعد مقتل 25 أوكرانيًا في هجمات صاروخية روسية

طالب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، بالحصول على مزيد من الأسلحة للدفاع عن بلاده بعد موجة من الهجمات الصاروخية الروسية التي استهدفت مواقع سكنية، مما أسفر عن مقتل 25 شخصا.

وقال زيلينسكي في رسالة فيديو مساء الجمعة: «الدفاع الجوي.. قوة جوية حديثة- بدونها يستحيل الدفاع الجوي الفعال- مدفعية ومركبات مدرعة. كل ما هو ضروري لتوفير الأمن لمدننا وقرانا في الداخل وفي الخطوط الأمامية».

وأضاف أن الهجوم الذي وقع بمدينة أومان، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 23 شخصا، من بينهم أربعة أطفال.

وأشار زيلينسكي إلى أن منطقة دنيبروبتروفسك شهدت مقتل امرأة وابنتها (3 أعوام) في قصف روسي.

وصرح زيلينسكي: «وحده الشر المطلق يمكن أن يطلق العنان لهذا الإرهاب ضد أوكرانيا»، معربا عن سعادته أن هناك إجماعا في أوروبا بشأن معاقبة المسئولين.