أولمبي الشلف يصعد بصعوبة لدور الثمانية بكأس الجزائر

تأهل فريق جمعية أولمبي الشلف بشق الأنفس لدور الثمانية من بطولة كأس الجزائر، بفوزه على جاره صفاء الخميس من الدرجة الثانية بضربات الترجيح 3/1، مساء الجمعة، في دور الستة عشر للمسابقة.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل السلبي.

وفي مباراة أخرى، صعد شباب الزاوية من الدرجة الثالثة إلى دور الثمانية، بعد فوزه على ضيفه مشعل بلدية حاسي مسعود بضربات الترجيح 6/5، عقب انتهاء المباراة في وقتيها الأصلي والإضافي دون أهداف.

وفي دور الثمانية، يلعب جمعية أولمبي الشلف مع ضيفه أولمبي أقبو، بينما يستضيف شباب الزاوية الذي كان وصل لنصف نهائي المسابقة في عام 2018، منافسه نجم شباب مقرة. كما يحل نادي بارادو ضيفا على المتأهل من مباراة شبيبة الساورة وضيفه شبيبة جيجل.

ويلتقي جمعية الخروب مع الفائز من مباراة شباب بلوزداد و شبيبة الأبيار.