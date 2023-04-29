يبدأ اليوم على قناة MBC مصر عرض مُسلسل "زي الشمس"، تأليف مريم نعوم، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة كل من دينا الشربيني، وجمال سليمان، وأحمد داود، وأحمد صلاح السعدني، وسوسن بدر، وريهام عبد الغفور، وأحمد مالك، وعمر السعيد.



تدور أحداث المسلسل حول حكاية نور "دينا الشربيني" المحامية الشابة التي تخرّجت من كلية الحقوق في القاهرة، وسافرت إلى لندن لاستكمال الدراسة والعمل، وكان قرار الهجرة فرصة للابتعاد عن أختها فريدة "ريهام عبد الغفور" ووالدتها نيّرة "سوسن بدر"، خصوصاً أن هناك حالة من الجفاء تشكلت بين الشقيقتين بسبب ظروف معينة عاشتها كل منهن، وتسير الأحداث بشكل تصاعدي ومع شخصيات متعددة في سياق الدراما.