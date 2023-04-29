 أوكرانيا تعتزم الإبقاء على سعر الغاز الطبيعي للمنازل دون تغيير لعام إضافي - بوابة الشروق
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أوكرانيا تعتزم الإبقاء على سعر الغاز الطبيعي للمنازل دون تغيير لعام إضافي

د ب أ
نشر في: السبت 29 أبريل 2023 - 8:31 م | آخر تحديث: السبت 29 أبريل 2023 - 8:31 م

تعتزم أوكرانيا أن تُبقي على سعر الغاز الطبيعي للأسر دون تغيير لمدة عام آخر، حسبما قال أوليكسي تشيرنيشوف، الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة التي تديرها الدولة "نفتوجاز"، في بيان عبر البريد الإلكتروني.

وقال تشيرنيشوف: "هذا القرار يأخذ في الاعتبار الأحكام العرفية والوضع الاقتصادي في أوكرانيا"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت .

وأضاف: "على الرغم من كل الصعوبات، سنواصل الحفاظ على أسعار الغاز لمواطنينا عند مستوى ما قبل الحرب".

وتزود نفتوجاز الغاز لأكثر من 12.4 مليون أسرة أوكرانية.

ويشار إلى أنه في 26 أبريل، اشترت نفتوجاز 1.6 مليون متر مكعب من الغاز من الشركات الأوكرانية الخاصة لضخها في التخزين لموسم الشتاء المقبل.


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