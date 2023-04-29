سيدات يد الأهلي يهزمن سبورتنج ويحققن لقب الدوري الممتاز

حقق الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، لقب بطولة الدوري الممتاز بعد الفوز على نظيره فريق سبورتنج 28-24، في المباراة التي جمعت الفريقين عصر اليوم، السبت، ضمن منافسات نهائيات بطولة الدوري.

وأقيمت المباراة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في الثالثة عصرا، وحسمها الأهلي لصالحه وتمكن من التتويج ببطولة الدوري بعجما أمن المركز الأول، وجاء الزمالك في المركز الثاني، الشمس في المركز الثالث، وسبورتنج مركز رابع

وكان فريق سيدات اليد بالأهلي قد فاز في المباراة الماضية على فريق الشمس بنتيجة 29-26، ضمن منافسات نهائيات بطولة الدوري.

وكان الشوط الأول من اللقاء الذي أقيم مساء السبت على صالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية قد انتهى بتقدم الأهلي بنتيجة 14-8، قبل أن يقلص الفريق السكندري الفارق خلال أحداث الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد سيدات الأهلي للنقطة رقم 10 يتصدر بهم الترتيب العام بفارق نقطتين عن ملاحقه وغريمه التقليدي الزمالك.

ليستعيد الأهلي اللقب بعد غياب موسم عن خزائنه حيث توج الشمس بلقب النسخة الأخيرة من البطولة، ويحقق اللقب الثالث والأربعين في تاريخه.