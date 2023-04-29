السعودية تواصل تلقي طلبات إصدار التصاريح الخاصة بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج

قررت السلطات السعودية المختصة، الاستمرار في استقبال طلبات إصدار التصاريح الخاصة بالمنازل المعدة لإسكان الحجاج حتى نهاية شهر شوال.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن لجنة إسكان الحجاج في مكة المكرمة إعلانها الاستمرار في استقبال الطلبات، داعية كل من يرغب في تأجبر منزله بالإسراع لإتباع الخطوات اللازمة.

وشددت اللجنة على ضرورة مراجعة المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من أمانة العاصمة المقدسة والدفاع المدني لإنهاء إجراءات إصدار التصاريح.

وذكرت أنها لن تسمح بإصدار التصاريح من دون تطبيق كل الاشتراطات واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها وفقاً للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة المعلن عنها من قبل اللجنة.

وشددت على ضرورة التوجه إلى المكاتب الهندسية، لإجراء الكشف على مساكن الحجاج والتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة.

يذكر أن لجنة إسكان الحجاج كانت قد أعلنت بدء استقبال طلبات تصاريح المباني المعدة لإسكان الحجاج، منذ شهر جمادى الثانية 1444هـ، ولا تزال مستمرة حتى الآن.