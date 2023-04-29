أول تعليق روسي على اقتحام قوات بولندية لمدرسة تابعة للسفارة في وارسو

أعلن السفير الروسي لدى بولندا سيرجي أندرييف، أن بلاده تعتزم تقديم احتجاج رسمي بسبب ما سماه «الاستيلاء» على المدرسة التابعة للسفارة في وارسو.

وقال في تصريحات لوكالة «سبوتنيك»: «هذا العمل غير قانوني وانتهاك لاتفاقية فيينا في العلاقات الدبلوماسية وبطبيعة الحال موسكو سوف تقدم احتجاجا رسميا لبولندا»، مضيفاً أنه سيكون هناك رد فعل على تصرفات السلطات البولندية.

وتابع: «أي نوع من رد الفعل سيكون، لا أريد أن أتوقع والقرار بشأن هذه المسألة ستتخذه موسكو»، معتبرا أن هذا العمل غير قانوني وتطفل على أراضي منشأة دبلوماسية، مؤكداً أنه في مثل هذه الظروف لا يمكن أن تستمر المدرسة في عملها في السفارة الروسية.

وتابع: «سنجد مكانًا لمواصلة عمل المدرسة، وستواصل العمل في أماكن أخرى للبعثة الدبلوماسية سيتم ضمان إكمال العام الدراسي بشكل طبيعي وإنهاء الامتحانات».

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة «سبوتنيك»، بأن السلطات الأمنية البولندية اقتحمت مدرسة تابعة للسفارة الروسية في وارسو، بعدما كسرت البوابات الرئيسية.

وذكرت الوكالة أن ممثلين عن مكتب رئيس بلدية وارسو في العاصمة وصلوا برفقة الشرطة، صباح اليوم السبت، إلى المدرسة التابعة للسفارة الروسية، وطلبوا فتح البوابة من الدبلوماسيين الروس، بمن فيهم الوزير المستشار أندري أورداش.

وأضافت أن الدبلوماسيين الروس رفضوا هذا الطلب، باعتبار أن جميع قرارات مصادرة المبنى غير قانونية، محذرا من اتخاذ خطوات دبلوماسية انتقامية.

وعملت السلطات الأمنية البولندية بتجاهل القرار الروسي وعملت على كسر البوابة واقتحمت المبنى، ثم علقت سلسلة بقفل على البوابة لمنع إخراج الممتلكات من المدرسة.