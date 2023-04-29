وزير التعليم: أسئلة امتحانات الثانوية العامة ستكون واضحة ومحددة وتركز على نواتج التعلم

• تشكيل لجنة من 10 خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني للامتحان

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، اجتماعات مع مديرى الإدارات التعليمية بمحافظة شمال سيناء، وذلك في ختام زيارته للمحافظة، بحضور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء يسري سالم مساعد الوزير لشئون الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

واستعرض الوزير جهود الوزارة في تطوير المنظومة التعليمية بالمحافظة، وأبرز الإجراءات الخاصة بامتحانات نهاية العام الدراسى ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣، حيث أكد أنه بالنسبة للأسئلة الخاصة بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام ستتضمن أسئلة اختيار من متعدد بنسبة 85% بينما الأسئلة المقالية لن تزيد عن نسبة 15%، مضيفا أن الامتحان سيكون فى صورة بابل شيت، والتصحيح إلكترونيًا.

وأضاف حجازي أن الامتحان سيركز على نواتج التعلم، والأسئلة واضحة ومحددة، مشيرًا إلى أنه ستشكل لجنة من ١٠ خبراء لمراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني للامتحان.

وفيما يتعلق باللجان الخاصة بامتحانات الثانوية العامة، أكد أن تحديد أماكنها يكون من خلال اللجنة الخاصة بالامتحانات والمديريات التعليمية، منوها إلى أن الوزارة وضعت عددا من الإجراءات والضوابط المشددة لمنع الغش في اللجان وعدم استخدام أي وسائل مساعدة للغش، لافتا إلى أنه وضع كاميرات مراقبة باللجان، لرصد أى محاولات للغش وإيقافها قبل أن تتم، وكل هذا لصالح الطلاب وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

وشدد على تأمين لجان امتحانات الإعدادية تأمينا كاملا لمنع الغش، مع الحرص على تهيئة اللجان خاصة فى شمال سيناء، لراحة الطلاب أثناء تأدية الامتحانات، موجها رسالة للطلاب بالاجتهاد فى المذاكرة، مؤكدا أن الوزارة تعمل لما هو فى صالح الطلاب.

وقال إن مجموعات الدعم تنفذ لصالح الطالب والمعلم، حيث أكد أوضح أنه وضع الآليات والضوابط المنظمة لتنفيذ مجموعات الدعم؛ لتحسين مستوى الطلاب الدراسي، وذلك بمقابل مادي مناسب لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور واعتبارها اختيارية في المواد الدراسية للطلاب على مستوى الإدارة التعليمية للشهادتين الإعدادية والثانوية العامة، لافتا إلى أنه تحدد مقابل المجموعات من خلال لجنة من مجالس الأمناء والإدارات التعليمية وفقا لطبيعة كل منطقة.

وأشار إلى ضرورة توفير الأنشطة التي تحقق مبادئ المبادرة الرئاسية رفقاء "قادرون باختلاف" من خلال التطبيق العملي لمهارات لغة الإشارة، وذلك بعد أن عممت الوزارة لوحات استرشادية على جميع مدارس الجمهورية بالإشارات الأكثر استخدامًا للطلاب الصم والبكم يصاحبها QR كود يظهر حركة الإشارة.

وأضاف أنه سيتم وضع بعض الأنشطة، بداية من المرحلة الابتدائية تتضمن تعريف الطلاب برموز الكتابة الهيروغليفية بهدف تعزيز نشر ثقافة التعرف على الحضارة المصرية القديمة.

وأشاد الوزير بالمدارس التى زارها اليوم، كما تطرق لمدرسة التلول البحرية الجاري إنشائها لاحتياج المنطقة لمثل هذه النوعية من التعليم وتخريج طلاب مدربين على استغلال شواطئ سيناء، مما يوفر فرص عمل جديدة.

وأضاف أن الوزارة حرصت على وجود مدرسة مصرية يابانية بالمحافظة، كما ستزود المحافظة بمدرسة رسمية دولية، بجانب إنشاء مدارس مصر المتميزة بالمحافظة خلال العام الدراسى المقبل.