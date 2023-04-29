قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الدولة نفّذت حزمة من الجهود على مدار الفترات الماضية لخدمة المزارعين وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحنا مصري" على القناة المصرية، اليوم السبت، أنّ ملف القمح حاز على أهمية كبيرة سواء على صعيد زيادة المساحة المنزرعة أو زيادة إنتاجية الفدان للأراضي القديمة، حيث بذلت وزارة الزراعة جهودا كبيرة في هذا الصدد.

وأشار إلى توفير 70% من التقاوي المعتمدة لكل الفلاحين للأراضي التي زُرعت بالقمح، واصفا ذلك بالرقم الكبير، ويساعد الفلاح على تعظيم الإنتاجية، كونه غير مضطر لاستخدام التقاوي القديمة.

وذكر أنّ الدولة حرصت على تحفيز الفلاح على زراعة القمح وتوريده، حيث وصل سعر الأردب إلى 1500 جنيه، مؤكدا أنّ هناك متابعة مستمرة مع مديريات الزراعة والتموين لعملية التوريد.

وشدد على أنّ الفلاح يستفيد بشكل كبير من الأقماح التي يتم توريدها، حيث يحصل على أمواله في غضون 48 ساعة، كما أنّ هناك أكثر من 450 موقعا منتشرة على مستوى محافظات الجمهورية لتلقي الكميات المورّدة.