لبنان يطلب توضيحات حول تصريحات لمواطن سويدي يدعو النازحين السوريين لمخالفة القوانين

طلب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبدالله بوحبيب، توضيحات رسمية من السويد حول تصريحات متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، لمواطن سويدي يدعو فيها النازحين السوريين في لبنان إلى مخالفة القوانين اللبنانية.



وطلب بو حبيب جاء خلال لقائه، اليوم السبت، نائب المدير العام ورئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية السويدية صوفي بيكر ترافقها سفيرة السويد في لبنان آن ديسمور، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية.



وطلب الوزير اللبناني توضيحات رسمية "حول التصريحات المتداولة في فيديوهات على وسائل التواصل الإجتماعي، للمواطن السويدي كمال اللبواني التي يدعو فيها النازحين السوريين في لبنان، إلى مخالفة القوانين اللبنانية ويحرضهم على العنف والكراهية وحمل السلاح في لبنان".



وأعلن البيان أن وزارة الخارجية والمغتربين ستتابع "التطورات في هذه القضية التي تمس الأمن القومي الوطني بإنتظار الحصول على التوضيحات من السلطات المختصة".



وكان المواطن السويدي كمال اللبواني، دعا في فيديوهات عبر وسائل التواصل الإجتماعي، النازحين السوريين في لبنان لتنظيم أنفسهم ومخالفة القوانين اللبنانية، وحرضهم على العنف والكراهية وحمل السلاح في لبنان، وهاجم الجيش اللبناني.