 محافظ الشرقية: ارتفاع نسبة تغطية الصرف الصحي في القرى لـ50% بدلا من 13% في 2014 - بوابة الشروق
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محافظ الشرقية: ارتفاع نسبة تغطية الصرف الصحي في القرى لـ50% بدلا من 13% في 2014

أحمد علاء
نشر في: السبت 29 أبريل 2023 - 6:47 ص | آخر تحديث: السبت 29 أبريل 2023 - 6:47 ص

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إنّ نسبة تغطية الصرف الصحي في قرى المحافظة ارتفعت من 13% في عام 2014 إلى 50% في 2023.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «مانشيت» الذي يُقدمه الإعلامي جابر القرموطي، عبر شاشة «cbc»، وعُرضت مساء الجمعة، أن المحافظة تضم 509 قرى أم، وتتبعها 3900 قرية صغيرة وعزبة، واصفا ذلك بالأرقام الكبيرة.

وأوضح أن هناك معدلات مرتفعة من الإنجاز يتواصل تحقيقها في المحافظة لتوصيل خدمة الصرف الصحي في ظل المساحة الكبيرة للمحافظة وارتفاع حجم كثافتها السكانية.

وأشار إلى أنّ المشروعات الجاري تنفيذها في الوقت الحالي تكلف أكثر من 20 مليار جنيه بين صرف صحي ومياه وكهرباء وغاز طبيعي، لافتا إلى أن إجمالي المشروعات المنفذة منذ عام 2014 حتى الآن باستثناء مشروعات حياة كريمة كلفت أكثر من 55 مليار جنيه.

ونوّه بأن هناك خطة عمل في هذا الإطار يتم العمل على تنفيذها، ما يبشر بإنجاز كل المشروعات المطلوبة خلال الفترة المقبلة.

وأفاد المحافظ، بانتهاء العمل في مشروعات مبادرة حياة كريمة في عدد كبير من قرى مركز الحسينية، مؤكدا أن المرحلة الثانية ستشهد العمل في أكبر خمسة مراكز بالمحافظة.

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