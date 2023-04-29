بعد قرابة 37 عاما، ومن خلال صورة قديمة، كشف الفنان أشرف عبدالباقي، حقيقة علاقته بالفنان الراحل محمود عبدالعزيز.

ونشر عبدالباقي صورة قديمة تجمعه بالراحل عبر حسابه على فيسبوك، موقعة من "الساحر" محمود عبدالعزيز، وتحمل كلمة إهداء لأشرف، ووصفه بـ"زميلي الفنان"، وتوقع في إهداءه أن يكون أشرف عبدالباقي فنانا كبيرا "قد الدنيا".

وفي تعليقه على الصورة، قال أشرف: "عارف لما تدور في صور قديمة عندك وتلاقي صورة بتحبها قوي وكانت مختفية، هي الصورة دي مع الأستاذ الكبير محمود عبدالعزيز اللي اداني أول فرصة في مسرحية (خشب الورد)، ربنا يرحمه ويغفرله يا رب".

الملفت هنا أنه أشيع وقت عرض المسرحية في عام 1986، وقوع خلافات كبيرة بين الفنان محمود عبدالعزيز بطل العرض المسرحي، والمخرج هاني مطاوع، لإصرار محمود على استبدال أشرف عبدالباقي بفنان آخر، وذلك بعد أن شعر أن أشرف يسحب البساط من تحت قدميه، حيث إنه كان يحظى باستقبال جماهيري كبير، وتصفيق حاد يفوق التصفيق الذي يناله محمود، رغم أن هذه المسرحية كانت الأولى في مشوار أشرف، لكنه نجح بتلقائيته في أن يثير ضحك الجمهور بشكل كبير.

وطاردت هذه الشائعة الفنان أشرف عبدالباقي طوال مشواره الفني، رغم تعاونه مع محمود عبدالعزيز بعد هذه المسرحية في بطولة فيلم "سيداتي آنساتي" عام 1989، حتى أنه فُسر ما فعله أشرف في "مسرح مصر" من إعطاء فرصة كبيرة لوجوه شابه، صنع منهم نجوما، وأتاح لهم الفرصة كاملة، وكان كثيرا ما يكتفي بالظهور في العروض المسرحية في دقائق معدودة أو قد لا يظهر تماما، هو نتاج الوجع والألم الذي شعر به بسبب ما حدث له في "خشب الورد".