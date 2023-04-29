قال أشرف عبد العزيز، محامي محمود عبد المنعم «كهربا» مهاجم النادي الأهلي، إن تشكيل لجنة الانضباط في الاتحاد المصري لكرة القدم باطل، مشيرًا أن موكله يتعرض لحملات قاسية في الفترة الأخيرة.

وكانت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة قد قررت إيقاف كهربا لمدة 12 مباراة، وذلك بسبب هتافاته مع جماهير الفريق الأحمر في مباراة القمة الأخيرة، قبل أن يتقدم اللاعب بتظلم على العقوبة.

وأضاف محامي كهربا في تصريحات تليفزيونية: «العقوبات الموقعة على كهربا من لجنة الانضباط تم إيقافها، بسبب تظلم النادي الأهلي».

وتابع: «تشكيل لجنة الانضباط الحالي باطل؛ لأنها لم تنتخب وفقا للوائح اتحاد كرة القدم، واللجنة الأولمبية».

وأتم: «كهربا يتعرض لحملات قاسية وهو أكثر لاعب واجه ذلك، لكنه يركز فقط داخل الملعب».