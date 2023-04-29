بعد عامين من مقتل صحفي بالرصاص في أحد شوارع أثينا، ألقت السلطات اليونانية، الجمعة، القبض على اثنين من المشتبه بانتمائهما لعصابة يعتقد أنها مسؤولة عن جريمة القتل في العاصمة، حسبما أفادت السلطات اليونانية.

وقال وزير حماية المواطنين اليونانيين تاكيس ثيودوريكاكوس في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لدى الإعلان عن الاعتقالات يوم الجمعة: «قلنا إننا سنبذل قصارى جهدنا لحل لغز جريمة القتل».

وأضاف المسؤول أن القضية أصبحت أمام السلطة القضائية الآن.

ولم يكشف الوزير مزيدا من التفاصيل حول هوية المعتقلين. ووفقا لمصادر الشرطة، فإن الرجلين شقيقان وعضوان في العصابة المشتبه في مسؤوليتهما عن جريمة القتل.

ولم يتضح في البداية ما إذا كانا قد ارتكبا الجريمة أيضا.

يشار إلى أنه في أبريل 2021، أطلق رجلان مجهولان النار على أحد أشهر المدونين ومراسلي الشرطة في اليونان، جيورجوس كارايفاز البالغ من العمر 52 عاما آنذاك، وأردياه قتيلا أمام منزله في ضاحية أليموس في أثينا.

وفر الجانيان من مكان الحادث على دراجة نارية ثم استقلا سيارة لشركاء لهما بعد الجريمة.