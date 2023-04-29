رئيس العراق يؤكد ضرورة تعزيز التعاون بين بغداد وطهران

اجتمع الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم السبت، في العاصمة الإيرانية طهران، مع المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، حيث أكد على ضرورة تعزيز التعاون بين بغداد وطهران.



وقال بيان للرئاسة العراقية: إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، التقى في العاصمة الإيرانية طهران، المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران علي خامنئي، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة الراسخة والقائمة بين البلدين، حيث أكد الرئيس على أهمية تعزيزها وتقويتها وبما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الجارين"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).



بدوره رحب المرشد الأعلى الإيراني بالرئيس العراقي، مؤكدًا حرص بلاده على دعمها الدائم للعراق ووقوفها إلى جانبه تحقيقاً للاستقرار في المنطقة على الصعد الأمنية والسياسية والاقتصادية.



وختم البيان، أنه" تمت مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل".