قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن فصل الصيف يبدأ رسميًا في مصر اعتبارًا من 21 يونيو، لافتة إلى أن البلاد تشهد في الوقت الحالي تقلبات جوية معتادة في فصل الربيع.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساحة حرة»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن أيام فصل الربيع تشهد اختلافًا في الحرارة على مدار اليوم والأسبوع الواحد، مشيرة إلى أن الأجواء دافئة نهارًا وباردة ليلًا.

وذكرت أن الأجواء دافئة نهارًا وباردة ليلًا، قائلة إن كل محافظات الجمهورية تشهد انخفاضًا ملحوظًا في الحرارة؛ نتيجة التأثر بكتل هوائية جوية قادمة من جنوب أوروبا، ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا يعمل على تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، أن السحب تحجب أشعة الشمس، وتساعد على انخفاض الحرارة، لافتة إلى أن نشاط الرياح بسرعته التي تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/ الساعة، يؤدي إلى الإحساس بمزيد من الانخفاض في الحرارة.

وتوقعت استمرار انخفاض الحرارة حتى يوم الاثنين المقبل، موضحة أن متوسط الحرارة على القاهرة الكبرى يتراوح ما بين 25 إلى 26 درجة.

وأشارت إلى أن الحرارة تنخفض ليلًا بصورة أكبر؛ بسبب نشاط الرياح، مضيفة: «متوقع يوم الثلاثاء تدريجيًا تتجه الدرجات للارتفاع، وبنهايات الأسبوع تتجاوز 33 درجة على القاهرة الكبرى».

ونفت وجود مشكلة في تخفيف الملابس نهارًا، مشددة على أهمية الحفاظ على ارتداء ملابس خريفية أو قطعتين ملابس خلال ساعات الصباح الباكر والليل المتأخر.