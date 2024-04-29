استمرار المراجعات النهائية للشهادتين الإعدادية والثانوية بالغربية

استمرت المراجعات النهائية للصفين الثالث الإعدادي، والثالث الثانوي على مستوى جميع الإدارات التعليمية العشر، اليوم الاثنين، وذلك في إطار تنفيذ الكتاب الدوري رقم 13 بتاريخ 15-4-2024.

وانتظمت المراجعات النهائية بالمقار المخصصة بالإدارات التعليمية، والتي شهدت إقبالا طلابيا وحضورا كثيفا لطلاب المرحلتين، حيث حضر الطلاب في 29 مقرا للمرحلة الإعدادية، و28 مقرا لمراجعة المرحلة الثانوية، وتتم المراجعات على محاضرتين يوميا، تبدأ المحاضرة الأولى من الـ9 صباحا، وحتى الـ10.50، وتبدأ المحاضرة الثانية من الـ11 صباحا، وحتى الـ12.30، طبقاً الخطة المعلنة بكل ادارة تعليمية.

وأكد وكيل الوزارة، أن جميع المحاضرات للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي يقدمها نخبة من أفضل المعلمين على مستوى الإدارة التعليمية، وذلك بناءً علىي الاجتماع الذي عقده استعداداً لانطلاق فعاليات المراجعات النهائية للصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي، والتي وجه فيه بتشكيل فرق من المعلمين المتميزين المشهود لهم بالكفاءة؛ للقيام بتدريس تلك المراجعات للصفين في جميع المواد، بالتنسيق مع مديري عموم الإدارات التعليمية والمراحل، وتجهيز المقار التي تصلح للمراجعات من حيث القدرة الاستيعابية، والملاءمة الجغرافية، وتهيئتها بالتجهيزات المطلوبة، وذلك بحد أقصى 3 مقار في كل إدارة تعليمية.

كما كلف موجهي المواد الدراسية بالإدارات التعليمية بوضع نماذج امتحانات تدريبية، لتدريب الطلاب عليها أثناء تنفيذ المراجعات، مع وضع جداول منتظمة للمراجعات على مستوى المديرية، وتهيئة البيئة المناسبة والداعمة لإنجاح المراجعات، مضيفاً أنه تم تكليف إدارة المتابعة بالمديرية مديري الإدارات التعليمية بتشكيل فرق لمتابعة المقار طوال فترة انعقاد فعاليات المراجعة النهائية في جميع المواد.