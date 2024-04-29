مظاهرة لطلبة موريتانيا رفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة

تظاهر طلاب جامعة نواكشوط، الموريتانية، اليوم الاثنين، وذلك خلال مهرجان حاشد رفضا للعدوان الإسرائيلي على غزة.

وطالب المشاركون في المهرجان الطلابي، بالتحرك بأقصى سرعة لوقف ما وصفوه بـ " العدوان وحرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على سكان غزة".

ورفعوا شعارات منددة بالحرب الإسرائيلية على حركة "حماس"، وناشدوا الأمتين العربية والإسلامية وأحرار العالم تقديم الدعم والمساعدة للفلسطينيين.

وتشهد موريتانيا حراكا مناصرا للشعب الفلسطيني منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وتخرج كل يوم جمعة بعد صلاة الجمعة مظاهرات تتجه صوب مقر الأمم المتحدة في العاصمة الموريتانية نواكشوط لتسليم رسائل احتجاج على يجري في غزة وتحميل المنظمة الدولية المسؤولية عن الصمت والتواطؤ الغربي مع إسرائيل.

كما تحول الشارع المار من أمام السفارة الأمريكية إلى وجهة لاحتجاجات ليلية لناشطين من الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان للتعبير عن رفض وإدانة الدعم الأمريكي لإسرائيل بينما اختارت أحزاب المعارضة تنظيم وقفات بشكل أسبوعي امام سفارات ألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي وبريطانيا للتنديد بمواقف هذه الدول المساندة للحرب الإسرائيلية ضد غزة.