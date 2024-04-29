القوات الإسرائيلية تعتقل 12 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الاثنين، 12 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم أسرى سابقون.

وقال نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، في بيان مشترك اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية(وفا)، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات جنين، وأريحا، وطولكرم.

وأشار البيان إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر الماضي ، بلغت 8505 معتقلين، وتشمل هذه الحصيلة من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.