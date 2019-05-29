وزير المالية الهندي يرفض المشاركة في الحكومة الجديدة لأسباب صحية

طلب وزير المالية الهندي، آرون جايتلي اليوم الأربعاء من رئيس الوزراء، ناريندرا مودي بألا يعطيه منصبا وزاريا في الحكومة الجديدة، معللا ذلك بمخاوف صحية.

وكان جايتلي /66 عاما/ وهو مساعد رئيسي لمودي ومن الزعماء الكبار في حزب "بهاراتيا جاناتا" القومي الهندوس خضع لزرع كلى العام الماضي.

وكان جايتلي بمستشفى في الولايات المتحدة لتلقي العلاج عندما صدرت الميزانية المؤقتة للهند في فبراير الماضي.

وكتب جايتلي في خطاب قبل يوم من أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية: "اكتب لك لكي أطلب منك رسميا أن يتم السماح بوقت معقول لي ولعلاجي ولصحتي وبالتالي، لا أكون جزء من أي مسؤولية، في الوقت الحالي، في الحكومة الجديدة".

وقال جايتلي في الخطاب الذي نشره أيضا على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) إنه واجه "بعض المشكلات الصحية الخطيرة" خلال الأشهر الـ18 الماضية، لكن الأطباء ساعدوه من التغلب على معظمها.