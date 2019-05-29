أحزاب معارضة جزائرية تحمل السلطات مسؤولية وفاة ناشط

حملت عشرة أحزاب معارضة كبرى في الجزائر اليوم الأربعاء، السلطات العمومية وفاة الناشط الدكتور كمال الدين فخار الذي توفى أمس بعد دخوله في إضراب عن الطعام لـ50 يوما في السجن بعد حبسه دون توجيه اتهام له، بحسب محاميه الناشط الحقوقي صالح دبوز.

وطالبت الأحزاب العشرة بإيفاد لجنة تحقيق مستقلة لتقصي "ظروف هذه المأساة." وفي سياق غير بعيد ربط المجتمعون اليوم وفاة النّاشط بسجن رئيسة حزب العمال، قائلين إنه "منذ ما يقرب من الشهر، لويزة حنون محتجزة بقرار من المحكمة العسكرية بالبليدة".

مضيفين: "لا شيء يمكنه تبرير احتجاز لويزة حنون، مسؤولة حزب سياسي. إنها المرة الأولى منذ نهاية المأساة الوطنية التي يتم سجن المسؤول الأول لحزب سياسي، فقط لأنه طالب بتغيير النّظام، حيث إن هذا المطلب هو كذلك موقفنا المشترك وموقف الأغلبية الساحقة للشعب الجزائري".

ويرى رؤساء الأحزاب المعارضة أن النظام في بلاده "يمارس سياسة الهروب إلى الأمام والقمع مثلما لوحظ في مسيرة الطلبة وفي جمعة 24 أيار/مايو، بمنع الدخول للعاصمة للتظاهر وتوقيف مئات من المتظاهرين. إنها بداية تطبيق تهديدات قايد صالح على المسيرات الشعبية.".

وطالب المجتمعون "أصحاب السلطة بإطلاق سراح لويزة حنون فورا وبدون شرط". وقالوا إن "عدم اتخاذ مثل هذا القرار سينعكس سلبا على التطورات القادمة في بلادنا. نعلن رفضنا لأي حل يأتي بالقوة، ونطالب باحترام الحريات الديمقراطية وبالتالي إطلاق سراح لويزة حنون."

والأحزاب التي حضرت اجتماع اليوم هي كل "حزب العمال"، "جبهة القوى الاشتراكية"، "جيل جديد"، "حزب الحرية والعدالة "، "الاتحاد من أجل التغيير والرقي"، "الحزب الاشتراكي للعمال"، "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "، "الحزب الوطني للتضامن والتنمية"، "الحركة الديمقراطية والاجتماعية"، "الحركة من أجل اللائيكية(العلمانية الفرنسية) والديمقراطية".