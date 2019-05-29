كولومبيا تطرد شخصا كوبيا بعد تبرئته من تهم بالارهاب

أعلنت سلطات الهجرة في كولومبيا أنه تم اليوم الثلاثاء ترحيل مواطن كوبي كان قد تم تبرئته من تهم التخطيط لهجمات إرهابية.

وأوردت وسائل إعلام محلية أنه تم الاشتباه في ارتباط راؤول جوتيريز سانشيز بتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والتخطيط لهجمات ضد سفارات وشخصيات سياسية في بوجوتا.

وبرأ القاضي جوتيريز من الاتهامات المنسوبة إليه ، مشيرا إلى عدم وجود أدلة كافية،وفقا لوسائل إعلام محلية، ولكن كولومنبيا قامت بترحيله على الرغم من ذلك .

وتم أولا نقل جوتيريز جوا إلى هافانا يوم الخميس الماضي ، ولكن كوبا رفضت دخوله البلاد بسبب مخاوف أمنية. وبحثت الدولتان القضية وتم إعادة جوتيريز إلى هافانا ، وفقا لما أعلنته سلطات الهجرة الكولومبية. وتم حظر دخول المواطن الكوبي كولومبيا خلال العشر سنوات المقبلة.