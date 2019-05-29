إيران تؤكد رفضها لتصريحات بولتون بشأن ضلوعها في الاعتداء على سفن قبالة سواحل الإمارات

أكدت الخارجية الإيرانية رفضها لتصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون التي قال فيها إنه "من المؤكد تقريبا" أن إيران تقف وراء الهجوم على عدد من السفن قبالة سواحل الإمارات مؤخرا.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن عباس موسوي المتحدث باسم الوزارة القول إنه "ليس من المستغرب إثارة مثل هذه المزاعم المضحكة".

وأضاف :"ليعلم السيد بولتون وسائر مثيري الحرب والفوضى، أن الصبر الاستراتيجي، والوعي العالي والجاهزية الدفاعية التامة للجمهورية الإسلامية ستحول دون تحقيق رغباتهم المشؤومة لإثارة الفوضى في المنطقة".