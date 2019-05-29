الشرطة الألمانية تبحث عن ملثم يحمل سكينا خارج مدرسة ابتدائية وهدد موظفة

أعلنت الشرطة الألمانية في غرب البلاد، اليوم الأربعاء، أنها تبحث عن رجل ملثم شوهد أمام مدرسة ابتدائية وهو يحمل سكينا.

وأوضحت الشرطة في مدينة فيندربرج بولاية شمال الراين-فيستفاليا أنها تستعين بعدد كبير من أفرادها في عملية البحث والتفتيش عن الرجل.

وأضافت الشرطة أن الرجل تحدث صباح اليوم الأربعاء، مع موظفة في موقف سيارات المدرسة، وكتبت الشرطة على "تويتر": "وضع ذراعه على كتفيها (الموظفة) وكان يحمل سكينا في يده، وقال ما معنا: لتَرَونَ ما سيحدث اليوم!‘".

وتابعت الشرطة أن السيدة فرت إلى داخل المدرسة، موضحة أنه يتم إجراء تحقيقات في جميع الاتجاهات.

وأضافت الشرطة أنه ليس واضحا إذا ما كان هناك صلة مباشرة للواقعة مع المدرسة، لافتة إلى أنه على الأرجح أن المشتبه فيه مواطن ألماني.

وأكدت الشرطة أن الأطفال في أمان داخل المدرسة "ولم يصب أحد بأذى".

وحضرت الشرطة بقوة كبيرة إلى المدرسة للبحث عن الرجل، وتم توقيف رجل وتفتيشه، ولكن أعلن في وقت لاحق أنه ليس الشخص الذي يتم البحث عنه.