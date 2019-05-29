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بابا الفاتيكان يحذر المكسيك من السعي «لإبرام اتفاق مع الشيطان»

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 29 مايو 2019 - 10:23 ص | آخر تحديث : الأربعاء 29 مايو 2019 - 10:23 ص

قال البابا فرنسيس بابا الفاتيكان، اليوم الثلاثاء، إن إبرام اتفاقات مع مهربي المخدرات من أجل الحد من حوادث العنف في المكسيك سيكون مثل إبرام اتفاق مع الشيطان.

وأضاف البابا لمحطة تيليفيزا المكسيكية: "يبدو الأمر سيئا بالنسبة لي .. وهو يشبه إبرامى اتفاق مع الشيطان من أجل القيام بدعم أنشطة التبشير في بلد ما ... هناك اتفاقات لا يمكن ان تقوم بإبرامها."

وفي العام الماضي، قال الأسقف المكسيكي، سلفادور رانجيل، إنه التقى بمهربي المخدرات في محاولة للحد من حوادث العنف في ولاية جيريرو التي تمزقها الجرائم.

وقبل توليه الحكم في البلاد في الأول من ديسمبر الماضي، اقترح الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، العفو عن المجرمين الأقل خطرا، لكنه استبعد اتخاذ نفس الإجراء مع زعماء عصابات المخدرات.

وذكر البابا إن المكسيك تحتاج إلى "اتفاقات سياسية" لحل المشكلات مثل العنف.


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