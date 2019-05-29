الكويت تدشن خدمات الجيل الخامس «5G» لشبكات الاتصالات

دشن رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، خدمات الجيل الخامس ( 5G) لشبكات الاتصالات، على أن يبدأ الاطلاق التجاري للخدمة الجديدة منتصف يونيو المقبل.

وأشاد الشيخ جابر الصباح – خلال لقائه بكل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات سالم الأذينة، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة - بمواكبة الهيئة لتطورات قطاع الاتصالات عالميا والتكنولوجيا الحديثة، مؤكدا أن الكويت من الدول المتقدمة في مجال تقديم خدمات الاتصالات والإنترنت في المنطقة.

وأعرب عن اعتزازه بأن تكون الكويت من أولى الدول في المنطقة، في تقديم خدمات الجيل الخامس لشبكات الاتصالات، وهو ما سيفتح معه آفاقا رحبة لـ(إنترنت الأشياء)، موجها في الوقت ذاته الجهات الحكومية إلى الاستفادة من تلك التطورات في البنية التحتية، وقطاع الاتصالات لخدمة الحكومة الذكية والإلكترونية.

من جانبه، أعلن رئيس الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية سالم الأذينة، استكمال التشغيل التجريبي لشبكات الجيل الخامس لشركات الاتصالات المتنقلة؛ وذلك بعد التنسيق مع الهيئة، مشيرا إلى جاهزية إطلاق خدمة الجيل الخامس تجاريا بحلول منتصف شهر يونيو المقبل.

وقال الأذينة - في بيان صحفي - إن تقديم هذه الخدمة، يأتي من خلال سعي الهيئة إلى تطوير قطاع الاتصالات في الكويت؛ لمواكبة التطور التكنولوجي الحديث للاتصالات، تماشيا مع توصيات الاتحاد الدولي للاتصالات، والمنظمات الدولية المتخصصة، بوضع المعايير الفنية لهذه التقنية، والتي تم اعتمادها منذ أكثر من سنتين، وكذلك بالتنسيق مع شركات الاتصالات المشغلة لخدمة الاتصالات المتنقلة بالكويت، والسماح لها بعمل التجارب الخاصة بهذه التقنية.

وأضاف أن تفعيل هذه الخدمة يأتي استكمالا لما أعلن فيه عن تنظيم النطاقات الترددية الخاصة لهذه الخدمة بالنطاق الترددي 3.5 جيجا هرتز بالكويت، والسماح لشركات الاتصالات المتنقلة بإجراء التجارب لتجهيز شبكاتها لإطلاق خدمة الجيل الخامس، لافتا إلى أن تفعيل الخدمة، يجعل الكويت من أولى الدول بالمنطقة والعالم، التي تنظم وتشغل هذه التقنية الحديثة، والتي ستعود بالفائدة على قطاع الاتصالات بالكويت.

وأشار إلى أن الخدمة تطبق أحدث التقنيات، لتصبح نقلة نوعية في عالم الاتصالات؛ حيث ستزيد سرعة الاتصال بالإنترنت إلى سرعات كبيرة، تمكن من الوصول الى كميات عالية من البيانات غير المحدودة، إضافة إلى دعم تطبيقات إنترنت الأشياء (أي أو تي)، وتطبيقات الذكاء الصناعي (إيه آي)، والمدن الذكية، والتي تعد إضافة قيمة إلى القطاعات الصناعية، والتجارية، والمالية، بالإضافة الى الأفراد.