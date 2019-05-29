طائرة رئيس المكسيك تتعرض لمشكلة في الجو بعد 50 دقيقة من إقلاعها

أفادت تقارير إخبارية -اليوم الأربعاء- بأن طائرة تابعة لشركة طيران "فولاريس" كانت تقل رئيس المكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور وزوجته فشلت في الهبوط من أول مرة، واضطرت للتحليق فوق المطار لتهبط وتعاود الإقلاع قبل أن تهبط.

وذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن الطائرة أقلعت من العاصمة مكسيكو سيتي متوجهة إلى مدينة تيبيك، لكنها أبلغت بعد 50 دقيقة عن تعرضها لمشكلة ليتاح لها الهبوط، لكنها ما أن وطأت إطاراتها الأرض حتى عادت لتقلع من جديد.

وقال قائد الطائرة لمركز المراقبة الأرضي "سنحاول من جديد الهبوط فقط من أجل سلامتنا على متن الطائرة، كل شيء على ما يرام، لا شيء يدعو للقلق".