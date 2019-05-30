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وزير خارجية السعودية يؤكد حرص بلاده على مكافحة الإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف

جدة - أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 29 مايو 2019 - 11:34 م | آخر تحديث : الأربعاء 29 مايو 2019 - 11:34 م

أكد وزير خارجية السعودية إبراهيم العساف حرص بلاده على مكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله ومواجهة الفكر المتطرف والأعمال الإرهابية المنظمة والتي كان آخرها استهداف أربع سفن نفط قبالة سواحل دولة الإمارات العربية المتحدة وكذلك استهداف خط أنابيب ضخ البترول بالمملكة العربية السعودية عبر طائرات بدون طيار.

جاء ذلك في كلمته أمام اجتماع وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي مساء اليوم الأربعاء في جدة للتحضير للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامية التي تستضيفها مكة بعد غد الجمعة تحت شعار "يدا بيد نحو المستقبل".

وقال"العساف"، رئيس الاجتماع، إن هذه الأعمال تمثل إضرارا بالاقتصاد العالمي وخطرا على الأمن الإقليمي والدولي ويجب التصدي لها بكل قوة وحسم.

وأوضح أن منظمة التعاون الإسلامي تمثل ثلث سكان العالم وأنه ينبغي أن يكون لها دور في التعاون مع كافة المنظمات الإقليمية والدولية من خلال عمل دؤوب صادق وتعاون من كافة الدول الأعضاء بالمنظمة لمواجهة التحديات المشتركة التي يمر بها العالم الإسلامي.

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