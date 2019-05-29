البيت الأبيض: ترامب وأردوغان يناقشان القضايا الثنائية وقمة العشرين في اتصال

قال البيت الأبيض، إن الرئيس دونالد ترامب، بحث في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، القضايا التجارية الثنائية وقرار تركيا شراء منظومة روسية للدفاع الصاروخي.

وقال جود دير المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان "ناقش الزعيمان عددا من القضايا الثنائية، بما في ذلك رغبتهما المشتركة في تعزيز التجارة، وقرار الرئيس خفض رسوم الصلب على تركيا من 50% إلى 25%، وشراء تركيا المزمع لمنظومة الدفاع الصاروخي إس-400، والفرصة المواتية لمواصلة المناقشات خلال قمة العشرين في أوساكا في اليابان الشهر القادم"، بحسب وكالة "رويترز".

وعرض أردوغان على نظيره الأمريكي تشكيل "مجموعة عمل مشتركة" تبحث في مسألة عزم تركيا على شراء أنظمة صواريخ روسية رغم التحذيرات الأمريكية.

وقال فخرالدين التون مدير المكتب الاعلامي للرئاسة التركية، إن إردوغان كرر خلال اتصال هاتفي بترامب "الاقتراح التركي بتشكيل مجموعة عمل مشتركة بشأن مشروع تركيا للتزود بصواريخ اس-400 من روسيا لتلبية حاجاتها الأمنية الوطنية"، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

وسبق أن أعلنت أنقرة في أبريل الماضي أنها قدمت اقتراحا من هذا النوع لواشنطن، إلا أنها لم تتلق ردا عليه.

وحذرت واشنطن مرارا أنقرة من احتمال فرض عقوبات عليها في حال أنجزت صفقة الصواريخ الروسية، لأن تركيا في هذه الحال تقع تحت قانون كاتسا الذي يتيح فرض عقوبات اقتصادية على أي كيان أو بلد يوقع عقود تسلح مع شركات روسية.