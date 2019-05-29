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القبض على 4 أشخاص بعد مشاجرة بأسلحة نارية وبيضاء في فرانكفورت

(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 29 مايو 2019 - 12:35 ص | آخر تحديث : الأربعاء 29 مايو 2019 - 12:35 ص

قال متحدث باسم الشرطة بمدينة فرانكفورت الألمانية اليوم الثلاثاء، إن الشرطة ألقت القبض على أربعة أشخاص وضبطت سلاحا ناريا وسكينا خلال عملية أمنية موسعة أعقبت شجارا وقع وسط المدينة. 

وأشار المتحدث إلى إطلاق نار خلال الشجار وإصابة شخص برصاصة في ساقه وآخر بجروح قطعية.

وكانت الشرطة قد ناشدت المواطنين عبر حسابها على موقع تويتر تجنب ساحة كونستابلر فاخه، المخصصة للمشاة، وسط المدينة.

ولم تكشف الشرطة حتى الآن عن سبب المشاجرة.

شارك العديد من رجال الشرطة في السيطرة على المشاجرة، وذلك بعد أن تلقت الشرطة بلاغا من أحد شهود العيان بسماعه عدة طلقات نارية بالقرب من الساحة المذكورة.

وبدأت الشرطة تحقيقاتها للوقوف على تفاصيل الجريمة وخلفيتها.


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