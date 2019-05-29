الشرطة الألمانية تطالب بسحب هواتف قائدي السيارات الراغبين في تصوير الحوادث الخطيرة

طالبت نقابة الشرطة الألمانية بسحب الهواتف المحمولة من قائدي السيارات الفضوليين الذين يقومون بتصوير حوادث السير الخطيرة بهذه الهواتف.

وخلال مؤتمر صحفي، أبدى راينر ناختيجال، رئيس فرع النقابة في ولاية بافاريا الألمانية، في ميونخ اليوم الأربعاء، تخوفه من ظهور مقلدين محتملين يفعلون الشيء نفسه إذا لم يتم تشديد التعامل مع هؤلاء السائقين الفضوليين.

وطالب ناختيجال بتجريم تصوير القتلى لافتا إلى أن المادة (201 أ)من قانون العقوبات تجرم فقط تصوير ضحايا الحوادث الأحياء " لكن من المهم حماية الموتى أيضا"، وقال إن النقابة تطالب بتنفيذ مشروع قانون بهذا الشأن، كان قد تم تقديمه إلى مجلس الولايات في 2018.

وشارك في المؤتمر شتيفان بفايفر، المتخصص في الطرق السريعة، والذي عُرِف على مستوى ألمانيا مؤخرا بعد أن ظهر في مقطع فيديو وهو يسأل المصورين الفضوليين في أعقاب حادث فتاك على الطريق السريع رقم 6، وقد تملكه الغضب، عما إذا كانوا يريدون رؤية الجثة.

وأوضح بفايفر/54 عاما/ أن حملة التصوير باغتته "بمعنى الكلمة" بشكل سبب له " شيئا من الصدمة"، وتابع " لأن هذا ليس شيئا جديدا، فبإمكانكم أن تشهدوا هذا الموقف يوميا.

ودعا بفايفر كل قائدي السيارات، الذين سيصبحون شهود عيان على حادث، إلى التفكير في الضحايا وأقاربهم قبل استخدامهم للهواتف في تصوير الحادث، وقال: "ليكن واضحا لكم أن هذه ليست لعبة في الخارج، بل هي واقع مرير".