إعادة فتح طريق تجاري يربط نيبال والصين بعد 4 أعوام من إغلاقه بسبب الزلزال

قال مسؤولون، اليوم الأربعاء، إنه تم إعادة فتح طريق تجاري عبر الحدود يربط نيبال والصين، وذلك بعد أربعة أعوام من إغلاقه بسبب وقوع زلزال في نيبال عام 2015.

وذكر بيمكانتا شارما مساعد رئيس الإدارة المحلية لمنطقة سيندهوبالتشوك الحدودية فى تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية / د.ب.أ.) "أعلن وزير الصناعة والتجارة والتموين النيبالي ماتريكا ياداف ومسؤولون من الصين إعادة فتح طريق تاتوباني التجاري خلال مراسم رسمية".

وأضاف شارما أن المسؤولين دشنوا أيضا مكتب جمارك تاتوباني في منطقة سيندهوبالتشوك، على بعد 116 كيلومترا شمال شرق كاتمندو.

ويؤدي الطريق الجديد لميناء تشام في الصين، الذي استأنف خدماته لشحن البضائع عقب إغلاقه بسبب وقوع زلزال بقوة 8ر7 درجة على مقياس ريختر في أبريل 2015.

ويشار إلى أن أكثر من 90 % من التجارة بين الدولتين كانت تمر عبر الميناء قبل الكارثة الطبيعية، التي ألحقت ضررا كبيرا بالطرق والجسور في المنطقة، مما دفع السلطات لإغلاقه.

وقال شارما إنه سوف يتم استئناف خدمات الشحن فقط لأسباب تتعلق بالسلامة. وقبل الزلزال، كان يسمح للتجار النيباليين بعبور الحدود لزيارة مناطق معينة في التبت.

ومازالت تتعافى نيبال من الدمار الذي لحق بها بعد زلزال 2015، وأودى بحياة نحو 9000 شخص.