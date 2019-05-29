رائدان روسيان يبدآن مهمة تنظيف نوافذ محطة الفضاء الدولية

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خرج رائدا الفضاء الروسيان أوليج كونونينكو وأليكسي أوفشينين، من محطة الفضاء الدولية اليوم الأربعاء؛ لتنظيف نوافذ القسم الروسي من المختبر المداري.

وتقوم محطة الفضاء الدولية، والتي تشهد تعاونا من أطقم أمريكية وروسية، بإجراء أبحاث علمية من المستحيل القيام بها على سطح الأرض.

وقالت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" في بيان إن رائدي الفضاء "سيستعيدان أجهزة تجارب وينظفان نوافذ المختبر ويزيلان الكابلات القديمة".

ويقوم أعضاء طاقم محطة الفضاء الدولية بشكل منتظم بجولات سير في الفضاء للقيام بمهام مختلفة. وساعدت رائدة الفضاء الأمريكية كريستينا كوخ رائدي الفضاء الروسيين في إعداد بدلتيهما الفضائيتين من أجل القيام بمهمتهما اليوم الأربعاء.