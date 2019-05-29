تركيا تعتقل 25 شخصا في مداهمات تستهدف عصابة تهريب مهاجرين

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ذكرت وكالة أنباء "ديميرورين" التركية الخاصة، أن السلطات التركية اعتقلت اليوم الأربعاء، 25 شخصا على خلفية مزاعم بأن لهم صلة بشبكة واسعة لتهريب المهاجرين.

وفي مداهمات شملت أنحاء مدينة اسطنبول وأقاليم موجلا وباليكيسير وكاناكالي على بحر إيجه، القت الشرطة القبض على المشتبه بهم الـ25، الذين يزعم أنهم كانوا يعملون لصالح عصابة قامت بتهريب مهاجرين من العراق وسورية إلى أوروبا.

وستة من المشتبه بهم أجانب، بينهم زعيم العصابة المزعوم الذي أشارت إليه الوكالة بالمواطن العراقي "أكبر عمر توفيق".

ولم يتسن التحقق من هوية الرجل من مصدر مستقل.

وقال التقرير إن شرطة اسطنبول نفذت المداهمات بالتنسيق مع هيئة الاستخبارات وخفر السواحل.

وعثرت الشرطة على وثائق وكميات من المخدرات وأموال نقدية باليورو والدولار وسبعة قوارب قبالة ساحل مدينة "مارماريس" بمنطقة موجلا.

ووفقا للتقرير، يتردد أن العصابة كانت تحصل من كل مهاجر على خمسة آلاف يورو لعملية سفر غير شرعي، بالأساس إلى اليونان وإيطاليا.

وكثيرا ما يحاول المهاجرون الوصول إلى اليونان وأوروبا، من خلال عبور بحر إيجه من تركيا.

وتستضيف تركيا أكثر من 3.5 مليون لاجئي سوري بالإضافة إلى لاجئين من دول أخرى مثل أفغانستان والعراق.