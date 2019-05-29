المفوضية الأوروبية توصي بتدشين مباحثات انضمام ألبانيا وجمهورية مقدونيا للاتحاد

أعلن المفوض الأوروبي لشؤون التوسع وسياسة الجوار، يوهانس هان، عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أن المفوضية الأوروبية أوصت بتدشين مباحثات انضمام ألبانيا وجمهورية مقدونيا الشمالية للاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء.

وتمثل سياسة التوسع بالاتحاد الأوروبي أداة لتشجيع الدول المجاورة للقيام بإصلاحات ديمقراطية، كما أنها تعرض احتمالية الحصول على عضوية الاتحاد من أجل جعل الدول تتوافق مع معايير الكتلة الأوروبية.

وتأتي توصيات اليوم ضمن تقرير سنوي بشأن مدى التقدم الذي أحرزته الدول الست الطامحة للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، ومن بينها البوسنة وكوسوفو وصربيا وتركيا، نحو الإيفاء بمتطلبات بروكسل.

وكان قد تم الموافقة المبدئية على انضمام الدولتين للاتحاد في يونيو الماضي، على الرغم من أن الدول الأعضاء اتفقت في ذلك الوقت على أنه من الضروري إجراء مزيد من الإصلاحات.

وكتب هان تغريدة قال فيها " الدولتان نفذتا الإصلاحات. ولكي نكون صادقين تجاه العملية التي تستند على الحصول على مزايا، يتعين على الاتحاد الأوروبي الآن الالتزام بتعهداته والرد بوضوح وإيجابية بعدما تنفذ الدول تعهداتها".

وقالت مفوضة الشؤون الخارجية الأوروبية فيديريكا موجيريني " إذا أضعنا هذه الفرصة، أرى خطورة عودة قوى الظلام التى كانت موجودة فى السابق في هيئة مواجهة، أو حتى صراع، وربما نضيع فرصة تاريخية" في إشارة للتوترات الجديدة بين صربيا وكوسوفو.

وتتطلب هذه الخطوة موافقة رسمية من جانب الدول الأعضاء بالاتحاد، وإدراج الأمر على أجندة مباحثات اجتماع وزراء شؤون الاتحاد الأوروبي المقرر في 18 يونيو المقبل.

وقال رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما في بيان إن التوصيات تؤكد أن " ألبانيا قامت بواجبها".

من ناحية أخرى، فيما يتعلق بتركيا، قالت موجيريني إنها " مستمرة في الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي، مضيفة " نعتقد أنه سوف يكون من مصلحة الجميع وخاصة الشعب التركي، إذا تم تغير هذا التوجه سريعا".