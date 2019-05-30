المشرعون الإسرائيليون يوافقون على حل البرلمان

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صوت المشرعون الإسرائيليون، اليوم الأربعاء، لصالح حل البرلمان بعد فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في تشكيل حكومة إئتلافية، ما يدفع البلاد إلى إجراء ثانى انتخابات عامة في غضون ستة أشهر.