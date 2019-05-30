المشرعون الإسرائيليون يوافقون على حل البرلمان

صوت المشرعون الإسرائيليون، اليوم الأربعاء، لصالح حل البرلمان بعد فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في تشكيل حكومة إئتلافية، ما يدفع البلاد إلى إجراء ثانى انتخابات عامة في غضون ستة أشهر.