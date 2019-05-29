كوبا تسمح بتأسيس شركات خاصة لخدمة «واي فاي» واستيراد الراوتر

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قررت كوبا السماح بتأسيس شركات خاصة لتوفير خدمات "واي فاي" واستيراد أجهزة الراوتر، حسبما قالت وسائل إعلام رسمية.

وتسمح القواعد الجديدة، التي ستدخل حيز التنفيذ في أواخر يوليو ، بتقنين الآلاف من الشبكات المحلية التي تعمل حاليا بشكل غير قانوني في ظل تسامح الحكومة.

كما سيصبح بإمكان المطاعم والحانات توفير الاتصال بالإنترنت لعملائهم، وكان هذا الأمر متوفرًا في الفنادق فقط.

وكانت كوبا واحدة من أقل دول العالم اتصالا بالإنترنت، وهو وضع أرجعه منتقدون إلى محاولات قمع حرية التعبير.

إلا أن الرئيس الحالي ميجيل دياز كانيل الذي تولى السلطة في أبريل 2018 تحرك لتحسين الاتصال بالإنترنت.